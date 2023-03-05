Под Москвой после взрыва вспыхнул масштабный пожар на заводе: видео

По предварительным данным, на Московском коксогазовом заводе огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Вечером в воскресенье, 5 марта, в городе-спутнике российской столицы Москвы Видном после взрыва вспыхнул пожар на местном коксогазовом заводе. Языки пламени и клубы дыма высоко поднимаются над территорией предприятия.

Видео масштабного пожара публикуют в российских Telegram-каналах.

В МЧС РФ подтвердили взрыв, на место пожара выехали экстренные службы.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

"В Видном, Белокаменном шоссе, 13, произошел взрыв в цехе, горит раздельно-насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение здания на площади 200 кв.м. и высотой 20 метров", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

Известно, что завод "Москокс" производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Напомним, в российском городе Вологда в ночь на 5 марта вспыхнул масштабный пожар в одном из производственных помещений на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

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