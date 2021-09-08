Под Москвой прогремел мощный взрыв в многоэтажке: много пострадавших, есть жертвы (фото, видео)

Под Москвой прогремел мощный взрыв в многоэтажке: много пострадавших, есть жертвы (фото, видео)

Спасатели предполагают, что под завалами могут быть люди.

В России в подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате инцидента обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Экстренные службы разбирают завалы. Известно по меньшей мере, о девяти пострадавших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок и информируют росСМИ.

Волной снесло перекрытия со второго по четвертый этажи. Как сообщает ТАСС, разрушено как минимум восемь квартир. Всех жителей дома эвакуировали, а их более 170 человек.

Российские спасатели продолжают разбирать завалы. Предполагают, там еще могут быть люди.

По последней информации росСМИ, пострадавших от взрыва 9 человек. По предварительным данным, среди пострадавших двое детей 5 и 11 лет.

ТАСС со ссылкой на российских министров сообщает, что пострадавшие при взрыве газа находятся в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы.

Также есть информация, что три человека, среди которых двое детей, удалось спасти. По последним данным, в результате взрыва погибли двое людей - мужчина и женщина.

Напомним, ранее в российском городе Новосибирске в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции получили ожоги и травмы двух десятков человек, среди них — двое пожарных.

Также в России недавно произошла пожар в частном доме в Удмуртии, в результате которой погибла семья из шести человек.

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