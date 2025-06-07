Под Москвой произошел масштабный пожар со взрывами после появления в небе "НЛО" (видео)

Дым от пожара виден из здания "Москва-Сити" / © из соцсетей

Реклама

Вечером 7 июня в городе Пушкино под Москвой произошел масштабный пожар в складских помещениях, который охватил территорию более 20 тысяч квадратных метров. Клубы дыма видны даже из российской столицы.

Видео с места публикуют местные Telegram-каналы.

Официальной информации о причине пожара пока не было. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием в небе был замечен «неопознанный летательный объект», опубликовав кадры с полетом аппарата, похожего на небольшой самолет.

Реклама

На месте пожара раздаются громкие взрывы. Сообщается, что горят склады с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках и газовыми баллонами.

Дата публикации 21:51, 07.06.25 Количество просмотров 71 Под Москвой произошел масштабный пожар, сопровождаемый взрывами

Потушить пламя пытаются 100 спасателей и 27 единиц техники.

Во время пожара обвалился потолок складских помещений на площади 13 тысяч квадратных метров.

После начала пожара семь человек, которые работали на складе, перестали выходить на связь.

Реклама

Напомним, в этот же день в городе Кстово Нижегородской области РФ произошел масштабный пожар на установке по производству битума в промышленной зоне, где расположен НПЗ «ЛУКойл».