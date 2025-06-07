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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Под Москвой произошел масштабный пожар со взрывами после появления в небе "НЛО" (видео)

Сообщается, что горят склады с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках и газовыми баллонами.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар под Москвой

Дым от пожара виден из здания "Москва-Сити" / © из соцсетей

Вечером 7 июня в городе Пушкино под Москвой произошел масштабный пожар в складских помещениях, который охватил территорию более 20 тысяч квадратных метров. Клубы дыма видны даже из российской столицы.

Видео с места публикуют местные Telegram-каналы.

Официальной информации о причине пожара пока не было. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием в небе был замечен «неопознанный летательный объект», опубликовав кадры с полетом аппарата, похожего на небольшой самолет.

На месте пожара раздаются громкие взрывы. Сообщается, что горят склады с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках и газовыми баллонами.

Потушить пламя пытаются 100 спасателей и 27 единиц техники.

Во время пожара обвалился потолок складских помещений на площади 13 тысяч квадратных метров.

После начала пожара семь человек, которые работали на складе, перестали выходить на связь.

Напомним, в этот же день в городе Кстово Нижегородской области РФ произошел масштабный пожар на установке по производству битума в промышленной зоне, где расположен НПЗ «ЛУКойл».

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