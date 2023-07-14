Под Москвой произошла массовая драка в воинской части: один солдат на войну не поедет (видео)

Участие в драке приняли около ста российских военных, некоторые из них были вооружены ножами.

В подмосковном поселке Калининец произошла массовая драка в российской воинской части, в результате которой погиб один контрактник.

В Telegram-канале "ЧТД" опубликовано видео этого побоища.

Участие в драке приняли около ста человек, некоторые из них были вооружены ножами. Один из пострадавших в столкновении скончался в больнице.

Причиной потасовки стало то, что один из военнослужащих без разрешения отлучился в магазин, после чего его избили представители военной полиции за нарушение устава. За пострадавшего вступились его товарищи, в результате чего вечером состоялся массовый "махач".

Конфликт произошел в части, на территории которой базируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии. Известно, что сюда привезли контрактников из Кузбасса, которых после подготовки должны были отправить на войну в Украину.

Об этом случае сообщили в военную прокуратуру. В Минобороны РФ этот инцидент официально не комментировали.

Под Москвой произошла массовая драка в воинской части: есть погибший

Напомним, ранее в центре Москвы российский военнослужащий вместе с другом залез на крышу здания и восклицал "Слава Украине".

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