Под Москвой снова заметили неизвестный дрон: россияне говорят, что "жостко бомбануло" (видео)

Россияне жалуются, что "и к ним прилетело".

В городе Балашиха под Москвой в среду, 31 мая, снова заметили неизвестный дрон. Также местные утверждают, что якобы слышали взрыв.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Автор видео утверждает, что кадры были сняты в Балашихе Московской области. Россиянин говорит, что якобы сначала видел в небе неизвестный дрон, а затем "жостко бомбануло".

"Сейчас идет дым. Это — жесть. Я на 100% уверен, что это — беспилотник. Здесь никогда не было завода, а потому дыму не откуда браться. Уже и к нам "прилетело", — жалуется россиянин.

Никакой официальной информации о данном событии нет.

Балашиху, что под Москвой, атаковал неизвестный дрон

Напомним, 30 мая местные власти заявили об атаке неизвестных дронов на Москву и повреждении домов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что атаку на Москву могла организовать российская ФСБ, поскольку россияне так часто совершают, чтобы оправдать свои преступления.

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