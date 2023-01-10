Под Москвой уже второй раз за день загорелся пожар: что известно (видео)

В последнее время пожаров в РФ стало больше.

Снова пылает. В России уже второй раз за день загорелись складские помещения. В этот раз пожар начался в подмосковном поселке Отрадное.

Об этом пишут местные телеграмы-каналы со ссылкой на МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что пожар начался на складе за торговым центром в подмосковном поселке Отрадное на площади 240 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали. По данным из открытых источников, пожар пылает возле торгового центра "Отрада".

Также в Сети уже появилось видео с места событий.

Напомним, что сегодня на севере Москвы произошел большой пожар возле метро "Дмитровская". Там вспыхнули две тысячи квадратных метров. Отмечается, что возгорание возникло в складских помещениях – в автосервисе. Также горит склад парфюмерных изделий. Кроме того, рядом в близлежащем трехэтажном крыле расположено общежитие. На него тоже распространился огонь.

Следует отметить, что в последнее время в РФ стало больше пожаров, в том числе и в столице — Москве, где на днях в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел произошло возгорание.

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