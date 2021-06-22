Под Москвой в детском лагере молодая вожатая ночью зарезала коллегу: какая причина нападения

По предварительной информации, вожатые не были знакомы до трудоустройства в лагере.

В Подмосковье в детском лагере 23-летняя вожатая во время конфликта зарезала свою коллегу. 21-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Об этом пишет российский ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По их данным, между двумя девушками-вожатыми в детском лагере в Пушкинском районе произошел конфликт. В результате которого одна из вожатых погибла после удара ножом.

Также в росСМИ есть информация, что подозреваемая на момент преступления была пьяна. Согласно предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.

О точных причинах ссоры пока неизвестно, но предварительно считают, что к убийству привел спор во время распития алкоголя о том, кто лучший вожатый. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

По данным источника, конфликт произошел ночью, дети в это время спали и ничего не видели. Также уточняется, что девушки не были знакомы до работы в лагере, но там жили в одной комнате.

Напомним, в Нижегородской области РФ в субботу, 19 июня, нашли тело 34-летней американской студентки Кэтрин Илэйн Сиро, которую со вторника считали пропавшим без вести.

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