Под Москвой возле резиденции Путина ведется масштабное секретное строительство: фото

Стоимость строительства оценивается в 20-50 млрд рублей.

Под Москвой рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево (ред. — государственная резиденция высших правительственных лиц РФ) происходит масштабное секретное строительство.

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Об этом говорится в расследовании "МБХ медиа".

По информации издания, объекты возводят на участке земли площадью 107 тысяч квадратных метров, который расположен на берегу Москвы-реки, рядом с резиденцией российского президента.

МБХ медиа

Как стало известно "МБХ медиа", на каждом подъезде к строительству стоят знаки "въезд запрещен", а сама территория огорожена бетонным забором шестиметровой высоты. На подъездах к участку дежурят сотрудники полиции, которые не пропускают внутрь машины и пешеходов, ссылаясь на то, что ведется строительство режимного объекта. Однако, что именно там строится точно неизвестно.

Издание пишет, что сейчас на территории уже закончилось строительство гостевого дома площадью около 400 тысяч квадратных метров. По словам строителей, кроме этого там возводят ледовую площадку площадью около 30 тысяч квадратных метров без учета подземных этажей, а также четырехэтажный гостевой комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров. А из противоположного от резиденции Путина берега Москвы-реки строят двухполосный мост с тротуаром, стоимость которого оценивается примерно в 200 млн рублей.

МБХ медиа

Отмечается, что сам земельный участок, где происходит масштабное строительство, принадлежит Российской Федерации, однако весной 2020 года он должен был быть передан в пользование Федеральной службе охраны. В то же время предназначение этой земли — для сельскохозяйственных нужд, а это значит, что строительство на ней должно быть запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что кроме дворца под Геленджиком у российского президента Владимира Путина нашли резиденцию и в оккупированном Крыму. Речь идет о двух уже бывших украинских государственных дачах в поселке Олива, между Форосом и Алупкой, которые после аннексии полуострова присвоил себе глава РФ.

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