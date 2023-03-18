Под Москвой вспыхнул пожар на одном из крупнейших заводов химической промышленности

В результате пожара пострадал один работник.

В Подмосковье снова вспыхнул пожар. На этот раз возгорание произошло на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности России "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на экстренные службы России.

Предварительно известно, что на территории предприятия загорелась цистерна для хранения талового масла объемом 12 кубометров на площади в 50 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один работник.

Возгоранию присвоили третий уровень сложности. Его уже ликвидировали.

Отметим, что завод является одним из старейших и крупнейших российских предприятий, работающих в сфере химической промышленности.

Напомним, в российском городе Вологда в ночь на 5 марта вспыхнул масштабный пожар в одном из производственных помещений на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

Под Москвой горит гигантский торговый комплекс "Мега Химки"

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