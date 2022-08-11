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Под Москвой вспыхнула военная часть: горела казарма для срочников

Под Москвой вспыхнула военная часть: горела казарма для срочников

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Под Москвой вспыхнула военная часть: горела казарма для срочников

На территории воинской части в Подмосковье произошел пожар.

Выгорела площадь в 1,2 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

В МЧС сообщают, что возгорание произошло "в жилом доме по адресу улица Восточная, напротив дома 33". К моменту прибытия пожарных дымилась кровля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в этом здании расположена военная часть. Здесь проживали срочники.

Площадь пожара составила 1,2 тысяч квадратных метров, пожар удалось локализовать. В тушении приняли участие 37 человек и девять единиц техники. Информация о пострадавших не сообщается.

Напомним, в Хабаровском крае в России неизвестный поджег дом Росгвардии.

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