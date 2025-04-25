Под Москвой взорвали российского генерала Москалика: все подробности

Ярослав Москалик

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В подмосковном городе Балашиха 25 апреля взорвался автомобиль, в результате чего погиб один из ключевых генералов армии России — Ярослав Москалик.

Чиновник Минобороны РФ отвечал планированию стратегических операций российских войск на территории Украины.

Пока известно, что ответственность за взрыв никто не взял, а в России намекают на украинский след, обвиняя Киев в «террористической атаке».

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Подробнее читайте — в материале ТСН.ua.

В РФ взорвали генерала

В Балашихе в Московской области 25 апреля около 10:40 взорвался автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России с 59-летним Ярославом Москаликом.

Как сообщают росСМИ, российский военный погиб от взрыва припаркованного у дома автомобиля марки Volkswagen Golf. Взрывом Москалика отбросило на несколько метров.

Дата публикации 12:40, 25.04.25 Видео с места взрыва авто с Ярославом Москаликом

Сначала в прогандистских-телеграммах каналах распространялась информация, что в машине взорвалась газовая установка, впоследствии — о том, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. СВП был начинен элементами поражения диаметром около 6 мм.

Также фигурирует информация о том, что взрывчатка состояла из ВАГов — выстрелов для подствольных гранатометов. В действие ее привели дистанционно, когда Москалы проходил мимо.

Место взрыва

Место взрыва

Кем был Ярослав Москалик

Ярослав Москалика имел звание генерал-лейтенанта. Информации о нем в открытом доступе немного.

Москалик занимал должность заместителя руководителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, отвечающего за боевую готовность, кадровое планирование и координацию войск. Это управление играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

В период с 2000 по 2012 год он работал в центральном аппарате Минобороны России на Северном Кавказе.

В 2021 году по указу российского диктатора Владимира Путина Москалику присвоили звание генерал-лейтенанта, тогда же он стал заместителем начальника Главного оперативного управления.

Z-паблики называют его одним из самых квалифицированных офицеров, но из-за требовательности он не всегда пользовался популярностью.

Москалик принимал участие в переговорах по «нормандскому формату» (в 2015 году) и контролировал поставки сирийской руды (2018), а также выступал на международных конференциях по теме войны в Сирии.

Украинский след

Российские медиа сообщают, что последним владельцем взорванного автомобиля был уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин.

Кроме того, Volkswagen Golf перепродавали с конца января 2025 года трижды. Предыдущая владелица машины в январе продала автомобиль 2000 года выпуску гражданину Азербайджана. Впоследствии тот перепродал его 26 человеку, который через неделю продал ее 40-летнему Игнату Кузину.

Российские правоохранители предполагают, что в автомобиле была камера наблюдения, следившая за движением жертвы, также следователи не исключают вероятности, что исполнитель взрыва мог наблюдать за всем с балкона соседнего дома.

О том, что за погибшим могли следить несколько месяцев до того, сообщает телеграмм-канал Shot.

По предварительным выводам экспертов известно, что взрывчатку заложили в районе задней левой двери. Также известно, что автомобиль, который взорвался утром 25 апреля, подогнали к дому на бульваре Нестерова несколько дней назад.

По факту взрыва возбуждено уголовное производство. Там добавили, что следственно-оперативная группа в составе судмедэкспертов и правоохранителей еще осматривает место происшествия.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала Ярослава Москалика террористической атакой. И заявила, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

«Если расследование подтвердит украинский след в убийстве Москалика, это снова продемонстрирует варварскую сущность Киева», — цинично заявила Захарова.

Похожий почерк

Аналитики Defense Express отмечают, что операция по ликвидации российского офицера выглядит очень похожей на ликвидацию 17 декабря 2024 генерала Игоря Кириллова, руководителя войск РХБЗ. Кириллов был убит в результате взрыва управляемой бомбы, которая была заложена в стоявший под подъездом военного электросамокат.

Ранее мы сообщали, что в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора РЭБов Евгения Рытикова.

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