Фото с места взрыва авто на юге Москвы

Дополнено новыми материалами

На юге Москвы 22 декабря взорвался автомобиль. В нем мог находиться российский генерал-майор Фанил Сарваров.

Об этом сообщил украинский общественный деятель, волонтер Сергей Стерненко.

«Предварительно, под Москвой взорвали генерала Сарварова. Взрыв произошел, когда он сел в авто. О состоянии мрази данных пока нет», — говорится в заметке Стерненко.

Взрыв легкового авто во дворе на юге Москвы произошел около 7:00. Было повреждено по меньшей мере две машины. По данным российских телеграм-каналов, пострадал водитель белого внедорожника Кіа.

«Услышали громкий взрыв, он прогремел в районе метро „Домодедово“, Ясенева улица», — рассказали очевидцы.

Российские паблики тоже пишут, что в подорванном авто мог находиться Сарваров. По их данным, под сиденьем водителя было заложено самодельное взрывное устройство.

По сообщениям россиян, машина Сарварова сильно повреждена, его самого деблокировали из авто. У генерал-майора множественные осколочные ранения и переломы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине. Он занимает должность начальника управления оперативной подготовки Минобороны России.

Российский генерал-майор Фанил Сарваров / © Фото из открытых источников

Напомним, 1 декабря в Новой Москве взорвался и полностью сгорел Land Cruiser 200 Prado. Автомобиль принадлежал 41-летнему ученому, доктору физико-математических наук, который работает в НИИ «Полюс» им. Стельмаха. Это подсанкционное предприятие «Ростеха» разрабатывает лазерные целеуказатели и комплектующие для ракет «Калибр» и «Искандер-М».