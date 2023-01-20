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Под офисом Шольца собрался большой митинг из-за промедления с поставками Украине танков (видео)

Под офисом Шольца собрался большой митинг из-за промедления с поставками Украине танков (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3924
Время на прочтение
2 мин
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Под офисом Шольца собрался большой митинг из-за промедления с поставками Украине танков (видео)

Скриншот с видео

Митингующие призывают "освободить "Леопардов".

Под зданием офиса канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине 20 января сотни людей собрались на митинг против промедления правительства ФРГ в поставках Украине танков Leopard.

У Сети появились соответствующие кадры с места событий.

Много участников митинга завернуты в украинские национальные флаги и выкрикивают призывы об отправке в Украину танков Leopard. В частности, люди выкрикивают: "Free the Leopards now!" (Освободите "Леопардов" сейчас!)

Напомним, 20 января в немецком Рамштайне состоялось очередное заседание по военной помощи для Украины, на котором участники так и не приняли решение о поставках в Украину современных танков Leopard немецкого производства. Именно танки были самой ожидаемой составляющей нового пакета помощи для Украины.

После этого глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал о готовности ФРГ ускорить передачу Leopard, но при условии соответствующих договоренностей с союзниками.

Как заявил ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сопротивление Германии по поводу предоставления Украине вооружения является следствием многолетнего влияния России на политические и бизнес круги в ФРГ. По словам дипломата, эта симпатия "творилась на российских деньгах".

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Дата публикации
Просмотры
3924
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