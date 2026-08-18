Под озером в Турции была найдена церковь в возрасте 1700 лет: что известно об открытии

Остатки старой церкви

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Археологи обнаружили под водами озера Изник в Турции остатки древней церкви, которая может быть связана с Первым Никейским собором 325 года — одним из важнейших событий в истории христианства. В то же время, часть ученых ставит эту версию под сомнение.

Об этом пишет Live Science.

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Что уточнили исследователи

Никейский собор собрал христианских епископов, пытавшихся урегулировать богословские споры. По его итогам был сформулирован Никейский символ веры, ставший одним из ключевых документов христианства.

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Исследователи обнаружили большую церковь под водой еще в 2014 году, а с 2015-го постепенно раскапывают сооружение, расположенное под ней. Археологи обнаружили каменный пол меньшей церкви примерно на 30 сантиметров ниже уровня базилики. Это может свидетельствовать о том, что меньшее сооружение более древнее.

Руководитель раскопок профессор археологии Университета Бурса Улудаг Мустафа Шахин считает, что именно эта церковь могла быть местом проведения Никейского собора.

«Один из участников собора, по имени Евсевий Кесарийский, „прямо заявляет, что встреча состоялась в 'молитвенном доме' или маленькой церкви“, и эта недавно обнаруженная церковь лучше соответствует этому описанию, чем базилика», — сказал Шахин.

Он предполагает, что меньшая постройка могла быть церковью Неофита — христианина, убитого в Никее в 303 году. Большая церковь, построенная позже, могла получить название в честь «Святых Отцов» — участников Никейского собора.

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По предварительным данным, меньшая церковь могла быть разрушена землетрясением примерно в 368 году. Около 380 года на этом же месте построили большую базилику.

Пока археологи нашли преимущественно каменные полы и фундамент меньшего сооружения. Ее стены и украшения пока не обнаружили, поэтому точно установить, из каких материалов была построена церковь, сложно. Не исключено, что значительная часть постройки была деревянной.

В то же время другие исследователи, не участвующие в раскопках, не согласны с версией о месте проведения Никейского собора. Окончательно подтвердить или опровергнуть гипотезу могут дальнейшие археологические исследования и новые находки.

Как мы писали, пара из штата Нью-Йорк во время реставрации церкви в 1872 году заметила два загадочных окна, которые, похоже, не соответствовали ни одному помещению внутри здания. Владельцы предположили, что за ними может быть скрыта комната и начали исследовать пространство под потолком. Впоследствии они нашли отверстие, закрытое досками, но после его демонтажа таинственного помещения не обнаружили. Пользователи соцсетей предположили, что окна могли вести в бывшую органную комнату, которую закрыли после модернизации церкви. Видео поисков набрало более 4,9 млн просмотров.

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