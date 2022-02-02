Под портретами Путина и Кадырова: чеченские чиновники пообещали "отрезать головы" родственникам бывшего судьи (видео)

Представители правительства Чечни записали видеообращение с угрозами расправы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда.

Группа представителей руководства Чечни записала видеообращение, в котором прозвучали откровенные угрозы в адрес членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева, обвиняемых в попрании ислама.

Видео опубликовал в своем Instagram вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов.

Кроме этого представителя правительства, на снятых кадрах среди чиновников, сидящих за столом под портретами российского президента Путина и чеченского лидера Кадырова, присутствуют начальник управления МВД в Грозном Дене Айдамиров, первый заместитель председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев, исполняющий обязанности начальника управления МЧС в Чечне Алихан Цакаев и командир полка имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Обращение звучит на чеченском языке, но описание к видео содержит также объяснение на русском. В нем говорится, что "семья подонков Янгулбаевых посягнула на святое чеченского народа — на религию Ислам", а потому "чеченский народ" заставит их отвечать за свои слова.

"С разрешения Аллаха, в любой точке мира, где бы они ни были, мы заставим их отвечать за их слова. С разрешения Аллаха, днем и ночью у нас нет более важной работы, чем найти вас и отрубить ваши головы”,— говорит на видео главный спасатель Чечни Алихан Цакаев.

"Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя", — пообещал замглавы чеченского правительства Висмурадов, обращаясь к одному из сыновей судьи Янгулбаева.

Накануне другое обращение с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых опубликовал депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов, заявив о кровной мести.

С похожими угрозами выступил также глава Чечни Рамзан Кадыров, который угрожал уничтожить членов семьи Сайди Янгулбаева, если страны, в которые они уехали, не вернут их в Россию. Он заявил, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Кремль не вмешивается в эту ситуацию.

Напомним, в конце января Сайди Янгулбаев сообщил о похищении своей жены Заремы Мусаевой чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде. Чеченские власти заявляют, что женщина арестована за нападение на полицейского.

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