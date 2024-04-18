Под прицелом – помощь Украине: в Германии поймали двух российских шпионов

Задержанные шпионили за базами США в пользу РФ и планировали атаки на военно-транспортные пути.

В немецкой Баварии задержали двух российских шпионов, следивших за полигоном, где обучают бойцов ВСУ, и планировали диверсии на путях перевозки грузов военного назначения. Один из них был боевиком "ДНР".

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Федеральный генпрокурор Йенс Роммель 17 апреля арестовал двух подозреваемых, которые могли планировать диверсии в Германии от имени российской спецслужбы. Они были задержаны силам специальной полиции в баварском Байройте.

Главный подозреваемый – 39-летний россиянин немецкого происхождения Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в деятельности в качестве агента тайной службы для диверсионных целей и фиксировании "изображения" военных объектов способом, угрожающим безопасности.

Следователи убеждены, что Дитер С. с октября 2023 года обменивался мыслями через контакты со связными российских спецслужб по поводу диверсионных операций в Германии. Говорят, что он согласился совершить поджоги и атаки со взрывчаткой на военную инфраструктуру, оружейные заводы и промышленные объекты.

В центре внимания находились, в частности, транспортные пути, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью запланированных атак было в конце концов подорвать немецкую поддержку Украины.

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По данным следствия, Дитер С. также разведывал и фотографировал военные объекты США в Германии. Соответствующие изображения он посылал своим российским клиентам. Его в шпионской деятельности поддерживал 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Дж. Этого россиянина Федеральная прокуратура обвиняет в том, что он агент разведки. Дж. также был арестован в Байройте 17 апреля.

Согласно информации издания, военные объекты, за которымы шпионили российские агенты, это военные объекты США в баварском Графенвере. Там, в частности, находится важный военный полигон, где американская армия тренирует украинских военных – например, обучает на танках Abrams.

Подозреваемый Дитер С. уже был известен немецким органам безопасности: между 2014 и 2016 годами россиянин немецкого происхождения принадлежал к боевикам "ДНР". Поскольку она теперь классифицируется германским правосудием как террористическая организация, Дитер С. также обвиняется в членстве в террористической организации за рубежом. В связи с тем, что шпион мог иметь огнестрельное оружие, прокуратура также открыла дело по подозрению в подготовке грозящего государству насильственного акта.

К слову, в начале марта теперь уже экс-секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Германии неоднократно предупреждались о новом поколении российских шпионов и об "уязвимости" Берлина к шпионажу.

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