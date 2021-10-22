Под Рязанью произошел взрыв на пороховом заводе: по меньшей мере 15 погибших

Под Рязанью произошел взрыв на пороховом заводе: по меньшей мере 15 погибших

Мощный взрыв спровоцировал пожар.

В России, в поселке Лесном Рязанской области, утром 22 октября произошел взрыв на территории завода "Эластик" в цехе, где производят порох.

Об этом со ссылкой на российское МЧС сообщает телеграмм-канал Mash.

Также читайте В Шотландии в жилом квартале прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

По предварительной информации, на момен взрыва в цехе находилось 17 человек. Сейчас Минздрав сообщает о 15 погибших. Спасатели проводят работы по поиску.

Отмечается, что после взрыва на заводе начался пожар. Сейчас огонь удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Само же здание претерпела серьезных разрушений.

Причиной взрыва и пожара назвали нарушение технологического процесса. Специалисты Ростехнадзора во время последней проверки выявили недостаточную организацию хранения взрывчатых материалов и просыпи пороха на полу, не убранные в установленном порядке. Дело будет расследовать Следственный комитет РФ. Ростехнадзор начнет обзор цеха, как только появится возможность.

По данным ТАСС, цех, в котором произошел взрыв и пожар, принадлежат ООО "Разряд". Предприятие занимается утилизацией боеприпасов, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществлением работ с использованием сведений, составляющих гостайну, а также транспортировкой опасных производственных объектов. Как сообщалось, в Китае в городе Шэньян взорвался ресторан — по меньшей мере один человек погиб и более 30 получили ранения. Их всех госпитализировали. Взрывом разнесло трехэтажное здание ресторана, обломки разлетелись на сотни метров, повредив соседние машины и здания. Предварительно причиной взрыва называют утечку газа. [media type="video" id="387471442"

Новости мира: в Китае взорвался ресторан – есть погибший

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку