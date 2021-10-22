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Под Рязанью произошел взрыв на пороховом заводе: по меньшей мере 15 погибших

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Под Рязанью произошел взрыв на пороховом заводе: по меньшей мере 15 погибших

Mash/Мэш

Мощный взрыв спровоцировал пожар.

В России, в поселке Лесном Рязанской области, утром 22 октября произошел взрыв на территории завода "Эластик" в цехе, где производят порох.

Об этом со ссылкой на российское МЧС сообщает телеграмм-канал Mash.

По предварительной информации, на момен взрыва в цехе находилось 17 человек. Сейчас Минздрав сообщает о 15 погибших. Спасатели проводят работы по поиску.

Отмечается, что после взрыва на заводе начался пожар. Сейчас огонь удалось локализовать на площади 160 квадратных метров. Само же здание претерпела серьезных разрушений.

Причиной взрыва и пожара назвали нарушение технологического процесса. Специалисты Ростехнадзора во время последней проверки выявили недостаточную организацию хранения взрывчатых материалов и просыпи пороха на полу, не убранные в установленном порядке. Дело будет расследовать Следственный комитет РФ. Ростехнадзор начнет обзор цеха, как только появится возможность.

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