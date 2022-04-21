Под санкции ЕС попали "повар Путина" и украинский бизнесмен Курченко

ЕС ввел санкции против предпринимателя Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, решение приняли за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за то, что они получают выгоду от российских лиц, принимающих решения и ответственные за аннексию Крыма или дестабилизацию востока Украины" .

Об этом идет речь на сайте Совета Европейского Союза.

В частности, российский предприниматель Пригожин "несет ответственность, активно совершая действия, которые взрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". А Курченко "помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик".

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В целом ограничительные меры ЕС сейчас распространяются на 1093 человека и 80 юридических лиц. Эти определенные лица и организации подлежат замораживанию активов, включая запрет предоставлять им средства, и, кроме того, на этих лиц распространяется запрет на поездки , препятствующие им въезду или транзиту через ЕС.

Напомним, Великобритания расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину против генералов и предприятий РФ.

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