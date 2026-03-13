Под средневековым замком обнаружили секретный ядерный бункер: что он скрывал

Бункер / © Associated Press

В Англии во время археологических раскопок в замке Скарборо обнаружили бетонный бункер, когда-то являвшийся секретным форпостом британской ядерной обороны.

Об этом пишет издание The Independent.

Бункер является одним из 1500, построенных по всей стране в 1963-1964 годах и предназначенных для обнаружения ядерных взрывов и защиты от атак.

«К важным объектам принадлежали средства связи и двухъярусные кровати для 20 000 волонтеров Королевского корпуса наблюдателей, о которых немногие знают. Этот конкретный бункер, по всей видимости, был запечатан и похоронен в 1968 году», — отмечают журналисты.

Напомним, в Польше местный житель случайно наткнулся на сенсационную находку. Под заброшенным семейным домом он обнаружил вход в сохранившийся еще с советских времен ядерный бункер. Хранилище построили в 1970 году. Внутри остались советские противогазы, металлические фляги, аптечки, сумки для снаряжения и фильтры для воды.