Под страхом санкций: китайский нефтяной гигант прекращает инвестиции в экономику России

Правительство Китая призвало государственные компании к особой бдительности в отношениях с Россией.

Крупнейшая компания по переработке нефти в Азии, китайский государственный концерн Sinopec Group приостанавливает переговоры об инвестициях на полмиллиарда долларов в нефтехимическую и газовую промышленность России.

Как сообщает Reuters, такое решение может быть связано с примененными санкциями в отношении России из-за войны, которую начал Кремль в Украине.

Несмотря на то, что Пекин неоднократно озвучивал несогласие с антироссийскими санкциями и выражал желание сохранить обычные экономические и торговые отношения с Москвой, правительство Китая призвало государственные компании к особой бдительности в отношениях с Россией.

Как утверждают источники Reuters, три главных энергетических гиганта Китая Sinopec, China National Petroleum и China National Offshore Oil вынуждены учитывать влияние санкций Запада на их многомиллиардные инвестиции в российскую экономику. В настоящее время у них нет возможности самостоятельно решать вопросы о новых инвестициях и они вынуждены выполнять приказы Пекина.

Желание Sinopec поставить на паузу возможные инвестиции в полмиллиарда долларов показывают, насколько рискованно даже для Китая, важнейшего дипломатического партнера России, взаимодействовать с ней в условиях жестких западных санкций.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчен считает, что санкции Запада против России из-за вторжения в Украину становятся "все более возмутительными". Кроме того, по его словам, расширение НАТО на восток загоняет это ядерное государство "в тупик".

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