Под Тихим океаном исследователи обнаружили восьмой континент: что о нем известно

Ученые совершили открытие под водами Тихого океана. Там был найден участок, изоляция от Австралии и большая площадь которого подтверждают, что это континент – Зеландия.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале GSA.

Что известно о Зеландии

Как говорится в исследовании, регион площадью 4,9 млн км2 на юго-западе Тихого океана состоит из континентальной коры. Регион имеет повышенную батиметрию по окружающей океанической коре, разнообразные и богатые кремнием породы и относительно толстую и низкоскоростную структуру земной коры.

"Зеландия ранее была частью Гондваны. Сегодня она на 94% погружена, в основном в результате широко распространенного утончения земной коры в позднем меле, предшествующему распаду суперконтинента и последующему изостатическому равновесию", — отмечают ученые.

Исследователи считают, что определение Зеландии как геологического континента, а не как совокупности континентальных островов, фрагментов и срезов вернее отражает геологию этой части Земли. Зеландия предоставляет новый контекст для исследования процессов континентального рифтинга, утончения и распада.

Ранее ученые реконструировали тектонику плит Земли за последние 1,8 млрд лет, использовав данные, полученные из горных пород.

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