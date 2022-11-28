Под толщей грязи нашли тело женщины: фото разрушительного оползня в Италии

По меньшей мере, 7 человек погибли на курортном острове Искья на юге Италии в результате оползня.

На курортном острове Искья — на юге Италии — массивный оползень произошел перед рассветом 26 ноября из-за обилия осадков. Волна грязи, обломков и камней оторвалась от высочайшей горы острова и рухнула на дома и дороги в городе Казамиччола-Терме.

Об этом сообщает Би-би-си.

По последним данным, 30 домов были затоплены, более 200 человек остались без жилья. Поток грязи и мусора свалил деревья, поглотил здания и затащил в море десятки автомобилей.

Фото: Associated Press

Сообщают, что под толщей грязи нашли тело женщины, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Также есть информация о семи погибших, среди которых ребенок.

"Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем последовал первый оползень, за ним около пяти утра последовал второй. Это было ужасно", — сказала жительница города Лиза Моччиаро.

Фото: Associated Press

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная и пропавшие без вести люди, вероятно, оказались в ловушке под потоком грязи. Через шесть часов выпало до 155 мм осадков.

Фото: Associated Press

Искья – это вулканический остров, который расположен примерно в 30 км от Неаполя.

"Статистика показывает, что на острове есть большое количество домов, которые были построены незаконно, что подвергает жителей постоянной опасности от наводнений и землетрясений, которые часто случались на холмистом острове в последние годы", — пишет Reuters.

Мощное землетрясение в Индонезии: люди погибли в собственных домах

Читайте также: