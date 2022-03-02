Под удар британских санкций попали "Газпром", "Сбербанк" и российские корабли: список запретов

Великобритания ввела дополнительные экономические меры против России, которые должны ускорить поражение Путина в его войне с Украиной.

Во вторник, 1 марта, Великобритания ввела новые санкции в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину.

Полный список ограничений опубликован на официальном сайте офиса британского правительства.

Введенные санкции, как говорится в сообщении, "приведут к ухудшению экономики России и помогут убедиться, что Путин проиграет".

Физическим и юридическим лицам Великобритании запрещено совершать финансовые операции с российским Центральным банком.

Запрещено российским компаниям-гигантам, в частности, "Газпрому" выпускать долговые обязательства или акции на Лондонской бирже.

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Заблокированы активы российского Фонда прямых инвестиций и лично исполнительного директора фонда Кирилла Дмитриева. Дмитриеву, который является близким соратником президента РФ Владимира Путина, запрещен въезд в Великобританию.

Запрещено осуществлять клиринг платежей в фунтах стерлингов через финансовую систему Великобритании российскому "Сбербанку", на долю которого приходится 35% финансового сектора РФ. Великобритания также ввела санкции против второго по величине российского банка ВТБ, и еще 8 других финансовых учреждений, среди которых "Совкомбанк" и банк "Открытие".

Запрещен экспорт из Британии в Россию высокотехнологичного оборудования : микроэлектроники, морского и навигационного оборудования, что ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для ее экономики на долгие годы.

Запрещено заходить в порты Великобритании судам, находящимся во владении какого-либо лица, связанного с РФ, ходят под российским флагом или зарегистрированы в РФ.

Соответствующее распоряжение британского Минтранса уже разослано портовым администрациям. Российские корабли-нарушители будут задерживаться.

"Мы сказали, что Путин и его окружение заплатят цену за свое неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, и мы верны своему слову. Мы поддерживаем Украину, ее народ и ее демократию, и будем продолжать поддерживать их дипломатично, экономично, политически и оборонно”, — прокомментировала это решение министр иностранных дел Лиз Трасс.

Напомним, Великобритания также вводит первый пакет санкций против режима белорусского узурпатора Лукашенко "в ответ на роль, которую страна играет во вторжении России в Украину, включая содействие вторжению с ее границ".

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