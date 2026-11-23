Российские пожарные / © Associated Press

Реклама

В российском Новошахтинске в Ростовской области ночью возник сильный пожар вблизи двух топливных предприятий, одно из которых — крупный нефтеперерабатывающий завод.

О событиях пишут местные Telegram-каналы.

Реклама

Ячейка возгорания расположена в направлении, где работают сразу два предприятия, связанные с топливной инфраструктурой.

Реклама

В местных пабликах предполагается, что на территории объектов могли сдетонировать резервуары. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Одним из возможных мест пожара называют Новошахтинский завод нефтепродуктов, принадлежащий ООО "Юг Энерго". Это крупное нефтеперерабатывающее предприятие на юге России. Оно подключено к нефтепроводу «Суходольная — Родионовская», имеет собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону, а также флот для транспортировки нефтепродуктов.

Другим возможным очагом возгорания может быть предприятие ООО «ТАТА-ГАЗ». Компания зарегистрирована в Новошахтинске и работает в сфере торговли топливом, хранения и логистики.

Отдельно сообщается об успешной атаке Сил обороны Украины на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане. Этот объект является одним из узловых элементов системы магистральных нефтепроводов, по которым нефть транспортируют, в частности, в экспортное направление через нефтепровод «Дружба».

Реклама

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 ноября российский Краснодар оказался под атакой беспилотников .

Мы ранее информировали, что сразу три резервуара, каждый из которых способен вместить до 50 тысяч кубометров нефти, оказались под ударом Сил обороны Украины в Татарстане .

Новости партнеров

Новости партнеров