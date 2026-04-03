Под угрозой переговорщик Трампа по Украине: кого в Белом доме хотят уволить
Конкретные сроки возможных отставок пока не определены, а окончательное решение Трамп еще не принял.
Администрацию президента США могут оставить еще несколько топ-чиновников после увольнения генпрокурора. Среди кандидатов — министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, которому Дональд Трамп поручил переговоры с Украиной.
Об этом сообщает The Atlantic.
По данным источников издания, сейчас «ведутся активные обсуждения» о возможном увольнении директора ФБР Кеша Пателя, а также министра армии Дэна Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер.
Конкретные сроки возможных отставок пока не определены, а окончательное решение Трамп еще не принял.
Как отмечает издание, ранее Трамп неохотно увольнял чиновников, считая это «уступкой демократам и медиа».
По информации журналистов, в последние месяцы в администрации даже действовал негласный принцип — не проводить кадровых изменений до промежуточных выборов.
В то же время, по данным The Atlantic, понижение поддержки президента после начала войны с Ираном могло изменить эти политические расчеты.
Стоит добавить, что в ноябре 2025 года к переговорному процессу между Украиной и Россией неожиданно присоединился новый игрок — министр сухопутных войск США (секретарь армии) Дэниел Дрисколл, заменивший Кита Келлога.
Тогда Дрисколл представил президенту Украины Владимиру Зеленскому черновой вариант нового мирного плана, после чего присоединился к переговорам в Женеве, где украинская и американская делегации его доработали. Позже он представил наработки российской стороне в Абу-Даби.
Масштабная «чистка» в Белом доме
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди. Исполнять ее обязанности назначено Тодда Бланша. Президент США отметил, что Пэм Бонди переходит на «важную новую работу в частном секторе», о деталях которой будет объявлено в ближайшее время. По данным СМИ, ключевой причиной увольнения стало то, как Бонди распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Издание Politico пишет о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых изменений в правительстве после увольнения генпрокурора Пэм Бонди. Глава Белого дома выражает недовольство работой министров торговли и труда, что может привести к наибольшему переформатированию правительства за последние 15 месяцев.