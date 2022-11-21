Под угрозой работники отдела продаж: Маск продолжит увольнение из Twitter – СМИ

Новый владелец компании Илон Маск планирует новую волну увольнений в Twitter, пока известно, что ближайшие увольнения коснутся сотрудников отдела продаж и партнерств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вероятно, сокращения пройдут в понедельник, 21 ноября после того, как на прошлой неделе в компании прошли массовые увольнения инженеров.

Ранее Маск предложил сотрудникам Twitter ультиматум: либо остаться в компании на условиях значительных переработок, либо уйти с выходной помощью. Больше, чем ожидалось, сотрудников на технических должностях решили уйти в отличие от работников в продажах и партнерстве и подобными ролями.

В пятницу Маск попросил руководителей этих направлений компании согласиться на увольнение еще большего числа сотрудников Twitter. Робин Вилер, руководившая маркетингом и продажами, отказалась это сделать, сказали собеседники агентства. Так же поступила Мэгги Суневик, руководившая партнерскими отношениями. Как следствие, обе руководителя потеряли работу.

Напомним, что в марте 2022 года Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter, пакет акций мог стать бизнесмену почти в $2,9 млрд. Сейчас он — крупнейший внешний акционер Twitter.

Недавно стало известно, что Маск за один день уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети.

Основатель Twitter Джек Дорси извинился перед работниками и пользователями за ситуацию, которая сейчас происходит в компании после покупки ее Илоном Маском.

Затем Илон Маск заявил об отмене удаленного режима работы для работников Twitter.

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