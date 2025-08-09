холера / © Getty Images

По состоянию на начало августа Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 100 тысячах случаев холеры в Судане. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, вспышки зафиксированы во всех штатах страны, а их причиной стали последствия войны, которая длится с апреля 2023 года.

Об этом сообщило издание France 24.

Из-за боевых действий миллионы людей остались без доступа к чистой воде, а система канализации и другие объекты критической инфраструктуры разрушены. Это создало благоприятные условия для распространения инфекций, в том числе и холеры.

Специалисты отмечают, что в некоторых регионах проводили вакцинацию, и наблюдается неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости. В то же время последние наводнения, по прогнозам ВОЗ, могут привести к новым вспышкам холеры, а также малярии, лихорадки денге и других болезней.

Самой уязвимой группой являются дети, особенно те, кто страдает от голода. По данным ООН, только в штате Северный Дарфур, где продолжается активная вспышка, под риском заражения находятся 640 тысяч несовершеннолетних. Медики отмечают, что ослабленный организм ребенка значительно труднее борется с инфекцией, а вероятность летальных исходов выше.

Холера — острая кишечная инфекция, передающаяся через воду и пищу, загрязненные бактериями. Она вызывает сильную диарею, рвоту и судороги мышц, а без лечения может привести к смерти за несколько часов. В ВОЗ подчеркивают, что быстрый доступ к медицинской помощи является решающим для спасения больных.

Ранее ООН внесла Судан в перечень 13 «горячих точек» мира, которым в ближайшие месяцы грозит голод и углубление продовольственного кризиса.

