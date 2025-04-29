Под Варшавой произошло ДТП с автобусом, в котором были украинцы (фото)

Под Варшавой перевернулся автобус, в котором были украинцы / © Miejski Reporter

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В Варшаве на скоростной трассе S2 на съезде на S7 в районе Урсинова в ночь на 29 апреля произошла серьезная авария с участием автобуса, который перевозил 26 человек. Пострадали 17 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Miejski Reporter.

По предварительной информации, водитель автобуса по неизвестным причинам на повороте потерял управление, врезался в защитные барьеры, после чего автобус опрокинулся на бок и врезался в фонарный столб. Среди пассажиров были граждане Украины, Беларуси и Испании.

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Из автобуса 14 пострадавших доставили в больницу, еще несколько человек остаются под наблюдением медиков на месте происшествия.

Во время спасательных работ произошла еще одна серьезная авария. В пожарный автомобиль Добровольной пожарной охраны (OSP) Давиды, обеспечивавший безопасность места происшествия, врезался грузовик. Водителя грузовика зажало в кабине. Его пришлось освобождать с помощью гидравлического оборудования. Оба водителя — грузовика и пожарного автомобиля, а также пожарного из Государственной пожарно-спасательной службы (JRG) — доставлены в больницу.

На месте аварии работают всего 23 пожарно-спасательных подразделения, включая специализированные группы медицинской и технической помощи, а также более 10 бригад скорой медицинской помощи. Полиция проводит следственные действия.

Авария под Варшавой / © Miejski Reporter

Авария под Варшавой / © Miejski Reporter

Авария под Варшавой / © Miejski Reporter

Авария под Варшавой / © Miejski Reporter

Напомним, в начале апреля в Австрии в Шайблингкирхене произошло ДТП, в котором погибли четверо граждан Украины, еще четыре человека получили тяжелые травмы.