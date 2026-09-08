Под водой Арктики растет угроза: РФ усиливает флот новыми субмаринами

РФ усиливает флот новыми субмаринами / Фото: NATO Allied Joint Force Command Brunssum

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Более тихие атомные подлодки нового поколения, которые имеет флот России, оказывают серьезное давление на северные рубежи обороны НАТО. На фоне этого Североатлантический союз пытается срочно обезопасить пути со стороны Арктики и Северной Атлантики в Северную Америку.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал в отставке Филипп Бридлав для Fox News.

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Тихие атомные подлодки РФ представляют угрозу для НАТО

Бридлав обратил внимание на слова Путина, хваставшегося «новыми супер субмаринами и супер возможностями», которые россияне накапливают вблизи северных рубежей НАТО.

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Вызов состоит и в масштабной милитаризации Кольского полуострова. Там Москва активно строит военную инфраструктуру, включая аэродромы и порты, чтобы укрепить свои позиции вдоль Северного морского пути и в акватории, ведущей к противолодочному рубежу между Гренландией, Исландией и Великобританией — так называемого фареро-исландского рубежа.

В командовании объединенных вооруженных сил НАТО в Брюнсюме еще 2 сентября четко дали понять, что угроза со стороны российских подводных сил в регионе постоянно растет и вполне реальна.

«Под водой что-то происходит. Россия расширяет и модернизирует свой подводный флот, а Кольский полуостров остается ключевым хабом Северного флота. Среди них: атомные подлодки с крылатыми ракетами нового поколения, несущие серьезные возможности для нанесения дальних ударов и ограничения доступа в Дальнем Севере», — написали в командовании на своей странице в X.

В штаб-квартире подчеркивают, что готовы к такому сценарию:

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«Они могут быть незаметными под волнами. Но не для нас. Мы их видим, мы внимательно следим за событиями и да, мы воспринимаем это серьезно».

По словам Филиппа Бридлава, сочетание малозаметных атомных субмарин и развития сети военных объектов вдоль арктического побережья ставит перед разведкой НАТО сложную задачу по подводному наблюдению. Он подчеркивает, что подводные лодки являются одной из самых сложных угроз, ведь обнаружить и отследить их чрезвычайно трудно.

Бридлав объясняет, что такие субмарины способны подходить на расстояние удара в любую страну Атлантики — от США до европейских союзников — и выпускать баллистические и крылатые ракеты непосредственно у берега, что создает колоссальную проблему. Он добавил, что сегодня Россия и Китай строят подобные флоты, создавая угрозу каждому государству с длинной береговой линией.

В то же время генерал уверяет, что НАТО не стоит на месте: ранее уже предпринимались эффективные меры по контролю этих вод, а сейчас Альянс адаптируется к появлению еще более тихих субмарин, ведь любое снижение шумности российских кораблей требует новых действий.

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По данным Military Watch и российского агентства ТАСС, подлодки проекта «Ясень-М» оснащены новейшими технологиями акустической маскировки и гидролокации. По оценкам Военно-морского института США, эти суда водоизмещением 13 800 тонн несут крылатые ракеты с дальностью более 1600 километров, противокорабельные и гиперзвуковые ракеты. В России при этом убеждают в их полной «невидимости».

Филипп Бридлав отметил, что Путин пытается переключиться с поражений в Украине на демонстрацию НАТО нового «супер оружия», которому Запад якобы не сможет противостоять.

Главная опасность для НАТО

Также Бридлав напомнил о стратегическом значении фареро-исландского рубежа. Он назвал его главными воротами для российских кораблей, следующих с северных баз в Атлантику. Все остальные семь арктических стран, включая США, обеспокоены действиями Москвы в этом коридоре.

В связи с этим НАТО усиливает свои северные рубежи. В феврале 2026 года Альянс развернул многосферную военную инициативу Arctic Sentry под руководством Командования объединенных сил в Норфолке для координации сухопутных, воздушных и морских действий в Арктике. А в июне северный фланг дополнительно укрепили созданием Передовых сухопутных сил в Финляндии под командованием Швеции.

Интерес к региону подогревает и таяние льда, что открывает Северный морской путь. Это сокращает торговый маршрут между Европой и Азией примерно на 14 дней. Для экономики это колоссальная возможность, но Россия стремится единолично контролировать эти северные воды, восстанавливая аэродромы, порты и системы вдоль побережья.

Россияне уже пытаются единолично закрепиться в регионе, угрожая войной. 30 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная активность Запада дестабилизирует Арктику.

«Такая военная деятельность на Дальнем Севере создает прямую угрозу безопасности России. Это повышает риск инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженное противостояние с потенциально катастрофическими последствиями», — написал Лавров.

Российские подлодки возле Британии: последние новости

Напомним, по данным Института изучения войны, Россия активизировала подводный флот вблизи критической инфраструктуры Великобритании в Северной Атлантике.

Экс-министр обороны страны Джон Хили сообщал, что ВМС около месяца отслеживали российскую атомную подлодку класса «Акула» и две разведывательных аппарата ГУГИ, действовавшие вблизи британских оптоволоконных кабелей и трубопроводов. Пока доказательств повреждения объектов нет, однако Лондон подчеркнул, что не допустит попыток нанести им вред.

Аналитики считают эти действия частью гибридной кампании Фаза ноль, направленной на дестабилизацию Европы, раскол НАТО и подготовку почвы для потенциального будущего противостояния с Альянсом. Ранее ISW уже фиксировал случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море на фоне активизации этой стратегии РФ.

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