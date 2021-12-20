Под воду ушли целые города: Малайзия страдает от сильных наводнений (фото)

Выпала месячная норма осадков.

Сезонные дожди повлекли за собой сильное наводнение в Малайзии.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 20 декабря.

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В регионе за сутки выпала месячная норма осадков. Под воду ушли целые города, а свои дома покинули более 30 тысяч человек. Для эвакуации задействовали полицию и армию.

Между тем на Филиппинах количество жертв урагана "Рэй" возросло до 239 человек. Без крова осталось полмиллиона человек. В регионах, по которым прокатился сильнейший в этом году тайфун, уцелело всего 5% домов. Местные власти просят гуманитарной помощи, а именно портативные генераторы. Они необходимы для снабжения питьевой водой.

Новости мира: в Малайзии за сутки выпала месячная норма осадков

Напомним, количество погибших и пропавших без вести в торнадо, почти полностью уничтоживших несколько городков штата Кентукки (США), растет. Уже точно подтверждено около 100 смертей. Более 2 миллионов долларов американцы уже пожертвовали в помощь пострадавшим от стихии.

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