Под завалами дома в Батуми прекратили искать людей: найдена вероятная последняя жертва

Среди погибших трое детей

Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до 9, среди них есть дети. На этом поисковую операцию прекратили, потому что есть риск дальнейшего обвала.

Об этом сообщают местные чиновники, пишет " Sputnik Грузия ".

Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, вероятно, последней жертвы, отметил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он выразил соболезнования родным погибших и заявил о прекращении поисков, ведь есть опасность обвала остальной части жилого дома.

Известно, что количество жертв достигло 9 человек, из них 3 — дети. По погибшим в понедельник объявили День траура.

7-этажное здание в Батуми рухнуло накануне. И накрыло около десятка припаркованных рядом машин. В связи с инцидентом полиция уже задержала трех человек. Среди них строители и владелец квартиры на первом этаже. По предварительным данным — обвал произошел, потому что во время ремонтных работ в его доме снесли опорную стену.

Новости мира: число жертв после обрушения дома в Батуми возросло до восьми

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