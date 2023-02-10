Под завалами пробыли 4 дня: в Турции из-под разрушенного дома спасли украинку и ее 4-летнего сына

Состояние матери и ребенка — удовлетворительное, сообщили врачи.
В турецком городе Искендерун на четвертый день после мощных землетрясений из-под завалов удалось спасти украинку Елену Акгел и ее 4-летнего сына Юкселя.
Об этом сообщает CNN Turk.
Отмечается, что во время разброра завалов спасатели услышали звук, который мог обозначить, что под бетонными бролами живы люди. Спасатели начали поисковые работы и им удалось добраться до украинки и ее сына. Сначала достали мальчика, после того – маму. Команда спасателей передала потерпевших бригадам медиков. Их состояние, как сообщают врачи, удовлетворительное.
Официальной информации от МИДа о спасении украинки и ее сына пока нет.
Добавим, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней. Как сообщила турецкая сторона, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.
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