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Под завалами пробыли 4 дня: в Турции из-под разрушенного дома спасли украинку и ее 4-летнего сына

Под завалами пробыли 4 дня: в Турции из-под разрушенного дома спасли украинку и ее 4-летнего сына

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5502
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Под завалами пробыли 4 дня: в Турции из-под разрушенного дома спасли украинку и ее 4-летнего сына

Фото: CNN Turk

Состояние матери и ребенка — удовлетворительное, сообщили врачи.

В турецком городе Искендерун на четвертый день после мощных землетрясений из-под завалов удалось спасти украинку Елену Акгел и ее 4-летнего сына Юкселя.  

Об этом сообщает CNN Turk.

Отмечается, что во время разброра завалов спасатели услышали звук, который мог обозначить, что под бетонными бролами живы люди. Спасатели начали поисковые работы и им удалось добраться до украинки и ее сына. Сначала достали мальчика, после того – маму. Команда спасателей передала потерпевших бригадам медиков. Их состояние, как сообщают врачи, удовлетворительное.

Официальной информации от МИДа о спасении украинки и ее сына пока нет.

Фото: CNN Turk / ©
Фото: CNN Turk

Добавим, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней. Как сообщила турецкая сторона, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.

Трагедия в Турции: жертвами разрушительного землетрясения стали более 20 тысяч человек

Трагедия в Турции: жертвами разрушительного землетрясения стали более 20 тысяч человек

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Дата публикации
Просмотры
5502
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