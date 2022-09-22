Под звуки трубы и с первыми потерями: как в России мужчины идут на мобилизацию (видео)

В России на следующий же день после объявления "частичной" мобилизации мужчин массово начали грузить в автобусы на войну против Украины. Мобилизованые и не против, ведь покорно заходят в транспорт.
На опубликованных в Сети видеозаписях заметно, что в России мобилизуют, в том числе, и мужчин достаточно пожилого возраста. У одного из них случился инсульт.
ТСН.ua собрал ряд видеозаписей из Сети с кадрами того, как происходит мобилизация в РФ.
"Мобилизированные россияне уже понесли первые потери — у одного из них случился инсульт", — сообщил офицер Армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин.
Для поднятия боевого духа мобилизованных провожают с музыкой. В частности, в Благовещенске мужчины садятся в автобус под сопровождение мелодии духового инструмента.
Также сообщается, что во время встречи с мобилизованными военные комиссары напоминают о "новой уголовной ответственности за уклонение во время мобилизации".
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Напомним, 22 сентября жители Дагестана перекрыли федеральную трассу в знак протеста против "частичной" мобилизации в России.
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