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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Подал в отставку премьер Бельгии, который был против использования замороженных активов РФ

Король Бельгии пока не принял решение по отставке Барта Де Вевера.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер / © Associated Press

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Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал в отставку после провала бюджетных переговоров. Король пока не удовлетворил просьбу и начинает срочные консультации с лидерами партий.

Об этом сообщил официальный аккаунт Королевского дворца Бельгии.

Король Бельгии Филипп I принял Де Вевера на аудиенции в Королевском дворце. Во время встречи глава правительства подал монарху заявление об отставке после того, как переговоры по бюджету завершились безрезультатно.

«Король пока не принял решение по отставке и уже завтра начнет консультации с председателями партий, входящих в правящее большинство», — говорится в заявлении Королевского дворца.

Филипп I недоволен тем, что сторонам не удалось достичь согласия по формированию бюджета.

«Король выразил сожаление из-за отсутствия договоренности о принятии бюджета, который был бы реалистичным и отвечал нынешним вызовам. В условиях значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических проблем страна не может позволить себе продолжающийся политический кризис», — отметили во дворце.

В этой связи король призвал все стороны продемонстрировать ответственность, поставив общественные интересы и готовность к компромиссу выше собственных позиций.

Следующая встреча монарха с премьером Бельгии намечена на 6 ноября.

Де Вевер против конфискации активов РФ и передачи их Украине — что известно

Напомним, в начале года Де Вевер заявил, что Бельгия не может согласиться на конфискацию замороженных российских активов, поскольку это подорвет доверие к еврозоне и финансовой системе, а также создаст юридические риски из-за позиции отдельных стран ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что деньги Центробанка РФ останутся обездвиженными на неопределенный срок до мирного соглашения.

В августе министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна категорически отказывается передавать замороженные активы РФ Украине, отметив, и что этот вопрос не подлежит обсуждению. Несмотря на призывы других государств ЕС, Брюссель стоит на своем из-за риска российских санкций против Бельгии.

Также летом чиновник из Бельгии заявил, что страна против переноса замороженных активов РФ из депозитария Euroclear под контроль ЕС, настаивая на полном, юридически безупречном решении с учетом рисков, обязательств и судебных процессов в России.

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