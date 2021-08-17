Подарок для COVID-вакцинированных и обвинения против Боба Дилана. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Украине за прививку от COVID-19 можно будет получить билет на праздничный концерт ко Дню Независимости. Читать дальше ->
- Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным и не жалеет о его принятии. Читать дальше ->
- Культового американского музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, якобы произошедшем 56 лет назад. Читать дальше ->
- На Гаити число жертв землетрясения возросло до 1419, а количество пострадавших достигло шести тысяч. Читать дальше ->
- В Российской Федерации подняли тело шестого погибшего в авиакатастрофе Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. Читать дальше ->