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Подарок для COVID-вакцинированных и обвинения против Боба Дилана. Пять новостей, которые вы могли проспать

Подарок для COVID-вакцинированных и обвинения против Боба Дилана. Пять новостей, которые вы могли проспать

КГГА

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Украине за прививку от COVID-19 можно будет получить билет на праздничный концерт ко Дню Независимости. Читать дальше ->
  • Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным и не жалеет о его принятии. Читать дальше ->
  • Культового американского музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, якобы произошедшем 56 лет назад. Читать дальше ->
  • На Гаити число жертв землетрясения возросло до 1419, а количество пострадавших достигло шести тысяч. Читать дальше ->
  • В Российской Федерации подняли тело шестого погибшего в авиакатастрофе Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке. Читать дальше ->
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