"Подарок" для Кремля: почему Путину может быть выгодно вторжение Азербайджана в Армению — Портников

Поводом для боевых действий на территории Армении может стать необходимость борьбы с армянскими вооруженными формированиями, якобы находящимися на территории Нагорного Карабаха.

Главным бенефициаром любого вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении может быть Кремль, сейчас воспринимаемый в Ереване как главный предатель армянских интересов в регионе.

Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Портников.

Почему возможно вторжение Азербайджана

По словам политолога, нападение на Армению контрастировало бы с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева об уважении территориальной целостности соседней страны.

В то же время он отметил, что азербайджанский лидер и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявляют о необходимости открытия так называемого зангизурского коридора – дороги через армянский регион Сюник, разделяющий территорию собственно Азербайджана и автономной республики Нахичевань, и таким образом отделяет его Турция.

Какой повод для вторжения

По словам Виталия Портникова, Азербайджан может заявить о необходимости борьбы с армянскими вооруженными формированиями, которые, якобы, еще находятся на территории Нагорного Карабаха и продолжают сопротивление.

“Охота на эти армянские вооруженные формирования независимо от того, существуют ли они на самом деле, может быть продлена азербайджанскими силовиками уже на территории самой Армении, и таким образом никаких официальных претензий к территориальной целостности этого государства не будет, а де-факто вторжение на его суверенную территорию состоится”, — объяснил он.

Какая роль Путина

Политолог считает, что Ильхам Алиев может прибегнуть к уже испытанному приему: посредничеству президента Российской Федерации Владимиру Путину.

"Владимир Путин заинтересован в создании коридора через Сюник даже больше, чем Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Для российского президента необходим эффективный маршрут для обхода санкций цивилизованного мира. Причем такой маршрут, который контролировался бы Федеральной службой безопасности Российской Федерации, а не третьими силами”, — пояснил Портников.

Именно поэтому, по его словам, президент России не заинтересован в том, чтобы любой маршрут из Турции в Азербайджан проходил по какой-то другой территории, например, по территории Ирана. В трехстороннем соглашении, которое было подписано президентами России и Азербайджана, и премьер-министром Армении, речь шла о возможном открытии торговых коридоров в регионе, но подразумевалось, что эти коридоры контролируются силовыми структурами именно Российской Федерации.

“В действительности главным бенефициаром любого вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении может быть именно Кремль, который сейчас воспринимается в Ереване как главный предатель армянских интересов в регионе... У Владимира Путина, во-первых, появится возможность разыграть роль спасителя армянского государства, а во-вторых, в обмен на это кажущееся спасение получить контроль над дорогой, которая позволит России продолжать избегать санкций, получать необходимые комплектующие для военной техники и, таким образом, рассчитывать на длительную войну с Украиной и противостояние цивилизованному миру”, — подчеркнул эксперт .

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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