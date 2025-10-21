"Подарок для Путина": чехи открыли сбор на ракету "Фламинго" для Украины

Общая цель сбора - 12,5 миллионов чешских крон.

Чешские волонтеры продолжают поддерживать ВСУ, объявив сбор на производство украинской ракеты Фламинго. Оружие, которое получило название «DANA 1», будет передано на вооружение украинской армии.

Общественная инициатива "Подарок для Путина" сообщила об этом на своем сайте.

Волонтеры получили разрешение от компании-производителя Fire Point на финансирование одной из ракет.

Фото: Darek pro Putina

«После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, скоро узнаем, куда она долетела», — заявили организаторы.

Ракета получила название DANA 1 в знак памяти умершей чешской физикини-ядерщицы Даны Драбовой. Волонтеры вспомнили, что госпожа Драбова, известная своей поддержкой Украины и информированием о ядерной безопасности, дала согласие на использование своего имени для оружия.

Для приобретения ракеты необходимо собрать 12,5 миллиона чешских крон. Сбор стартовал успешно: уже более 200 доноров пожертвовали более 261 тысячи крон.

Напомним, ранее народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время не смогут получить тысячи ракет FP-5 "Фламинго" , поскольку с появлением этого оружия наладить его массовое производство было нереалистично.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".