"Подарок" из Украины: начальник полиции Польши рассказал детали взрыва гранатомета в его кабинете

Накануне в Варшаве произошел взрыв в смежном с кабинетом начальника Главного управления нацполиции помещении. Там сдетонировал "подарок", который получил командир польской полиции во время визита в Украину.

Глава польской полиции Ярослав Шимчик рассказал детали инцидента с взрывом гранатомета, который он получил во время визита в Украину.

Об этом он рассказал местному изданию RMF24.

Так, Шимчик получил два противотанковых гранатомета, которые, по словам украинской стороны, были использованы.

Первый подарок был от главы Нацполиции Украины Игоря Клименко. Он был в виде закрытой с двух сторон пенополистиролом длинной трубы; оружие превратили в динамик. По словам собеседника, Клименко даже включил музыку, чтобы продемонстрировать, как он работает. Украинцы заверили, что внутри взрывчатых материалов не было.

Позже польские полицейские встретились с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины генералом Сергеем Круком. В конце встречи Шимчик получил подарок и от Бондара – идентичный тубус гранатомета. Он не был переработан в динамик, но их заверили, что оружие использовано и безопасно и его можно перевозить без документов, а цена гранатомета такая, как лом.

По данным источника, делегация вернулась в Варшаву машиной, а полученные подарки Шимчик оставил в задней части своего кабинета. Глава польской полиции рассказал, что на следующий день после возвращения хотел перевести подарки. Мощный взрыв раздался, когда он поставил вертикально один из гранатометов на пол.

Взрыв повредил комнаты на трех этажах – от цокольного до второго остались дыры размером примерно с тарелку.

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог самостоятельно выстрелить (если только не был поврежден). Также предполагается, что начальник полиции мог надавить на какую-то часть непроверенной тщательно пусковой трубки.

Взрыв возле кабинета начальника полиции в Польше

15 декабря в Варшаве в смежном с кабинетом начальника Главного управления нацполиции помещении произошел взрыв. Там сдетонировал "подарок", полученный польским начальником полиции во время визита в Украину.

Украинские правоохранители из нескольких ведомств выясняют обстоятельства взрыва в Польше "подарка", полученного местным начальником полиции во время пребывания в Украине.

Военные эксперты утверждают, что гранатомет не мог бы выстрелить сам собой – если бы не был поврежден и взорван при передислокации.

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