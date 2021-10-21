Подарок от Папы Римского: на аудиенции понтифика произошел трогательный случай

10-летнему мальчику подарили шапочку как у Франциска.
Подарок от Папы Римского — трогательный случай произошел накануне в Ватикане во время аудиенции понтифика.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 октября.
10-летний мальчик вдруг вышел к Папе на сцену — Франциск прервал речь, пожал ребенку руку и посадил рядом с собой. Но мальчику не сиделось, вместо этого он всячески показывал, что ему очень понравилась белая шапочка, которую носит понтифик. В конце концов ему подарили такую же.
Довольный мальчик вернулся на свое место в зале, по дороге едва не упустив подарок. В конце аудиенции мальчик еще раз подошел к понтифику и тот благословил его и всю семью.