Подарок от Папы Римского: на аудиенции понтифика произошел трогательный случай

10-летнему мальчику подарили шапочку как у Франциска.

Подарок от Папы Римского — трогательный случай произошел накануне в Ватикане во время аудиенции понтифика.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 октября.

10-летний мальчик вдруг вышел к Папе на сцену — Франциск прервал речь, пожал ребенку руку и посадил рядом с собой. Но мальчику не сиделось, вместо этого он всячески показывал, что ему очень понравилась белая шапочка, которую носит понтифик. В конце концов ему подарили такую же.

Довольный мальчик вернулся на свое место в зале, по дороге едва не упустив подарок. В конце аудиенции мальчик еще раз подошел к понтифику и тот благословил его и всю семью.

Новости мира: на аудиенции Папы Римского произошел трогательный случай

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