"Подарок", привезенный из Украины, был не один: обнародованы новые детали взрыва в здании полиции Польши

Военные эксперты утверждают, что гранатомет не мог бы выстрелить сам собой – если бы не был поврежден и взорван при передислокации.

Командир польской полиции привез из Украины два гранатомета в качестве подарка. Один из гранатометов взорвался. Генерал Ярослав Шимчик получил легкие ранения, его уже выписали из больницы.

Об этом сообщает RMF FM.

Издание отмечает, что первый подарок — бывший в использовании противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам — выглядит как длинная трубка, закрытая с обеих сторон пенопластом. Его превратили в громкоговоритель.

Второй не был переделан в громкоговоритель, но, как пишет издание, в Украине якобы заверили, что гранатомет был в использовании и безопасен. По данным журналистов, генерал Шимчик был трезв.

Военные эксперты утверждают, что такой гранатомет не мог бы выстрелить сам по себе – если бы не был поврежден и взорван при передислокации. Но также не исключено, что начальник полиции мог зажать некий элемент ствола гранатомета, который тщательно не проверяли.

Генерал Шимчик в ближайшее время предстанет перед прокуратурой. Он будет допрошен в качестве свидетеля — следователи утверждают, что он является пострадавшим в текущем деле. Однако нельзя исключать, что он будет предупрежден о возможной ответственности при предоставлении показаний.

Напомним, в Варшаве утром 14 декабря произошел взрыв в смежном кабинете начальника Главного управления нацполиции помещении. Там сдетонировал "подарок", который командир польской полиции генерал Ярослав Шимчик получил во время визита в Украину. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. Польша обратилась к Украине с просьбой предоставить соответствующие пояснения.

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