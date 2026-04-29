Подарок с подтекстом: что Чарльз III вручил Трампу в Белом доме

Король Чарльз сделал Трампу подарок / © Associated Press

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III сделал президенту США Дональду Трампу необычный подарок. Это произошло на официальном государственном ужине в Белом доме вчера.

Британский монарх сделал президенту Трампу показательный подарок с ненавязчивым посланием. Об этом пишут Unilad.

В первый день своего первого государственного визита в Соединенные Штаты король Чарльз III смог восстановить «особые отношения» США и Великобритании. День начался с публичного рукопожатия. В течение дня Чарльз и Трамп обменивались теплыми высказываниями о совместной культуре и истории своих стран.

Кульминацией дня стал трогательный и даже острый подарок короля Чарльза Дональду Трампу. Британский монарх решил подарить Трампу гигантский латунный колокол с его именем.

Колокол на самом деле большой, на нем есть надпись «Trump», а ниже написано «1944». Хотя этот подарок, на первый взгляд, не столь дорог, как это любит Трамп, однако он имеет историческое значение.

Колокол, на котором выгравировано имя Трампа, на самом деле происходит из британской подлодки времен Второй мировой войны под названием «HMS Trump». Он сыграл значительную роль для Королевского флота в обеспечении безопасности водных путей мира. Это был британо-американский ответ на рост нацизма в Европе.

Король Чарльз служил в Королевском флоте около 50 лет назад. Он рассказал Дональду Трампу, что эта подлодка сыграла «решающую роль во время войны на Тихом океане».

Монарх заявил Трампу, что этот колокол является подарком ему.

«Пусть он будет свидетельством всеобщей истории и светлого будущего нашей нации», — добавил британский монарх.

Вчера король Чарльз III прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Общение монарха и Трампа состоится приватно, ведь на этом настояли британские чиновники. Они опасаются, что Трамп раскритикует действия короля Чарльза, как это сделал с Владимиром Зеленским в прошлом году в присутствии журналистов.

На прошлой неделе в Белом доме согласились, что любое личное общение монарха с президентом должно происходить вне камер. Позже стало известно, что Трамп сказал британскому королю.

Чтецы по губам смогли определить, что Трамп предупредил Чарльза о том, что Путин хочет войны.

