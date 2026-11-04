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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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"Подбирают одежду из помойки": беженка из Украины показала то, что ее удивило в Германии

В Германии даже владельцы дорогих авто могут остановиться у помойки, чтобы забрать оставленные там вещи. Украинка поначалу не понимала такой привычки, но впоследствии и сама стала ею пользоваться.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают:

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают:

В Германии есть распространенная привычка оставлять хорошие вещи прямо на улице. Их забирают все желающие, даже состоятельные люди.

Об этом в своем TikTok-блоге рассказала украинская беженка Людмила Русина.

«Немцы подбирают мебель мусорника, топоса, техники, или даже одежды. И в Германии это уже почти отдельная культура. Сначала для меня это был двойной нонсенс», — отметила женщина.

По словам украинки, сначала такая традиция вызвала у нее удивление, ведь немцы часто выбрасывают практически новые вещи, которые можно было бы продать, а другие жители охотно их подбирают.

Она рассказала, как в ее поселке возле выставленных вещей остановилась дорогая машина, и водитель спокойно выбрала себе нужное.

«Одни экономят свое время и не хотят тратить его на продажу ненужных вещей, другие экономят деньги. Зачем покупать, если вот оно лежит почти новое и вполне пригодное к использованию», — объяснила Людмила Русина.

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают / © скриншот с видео

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают / © скриншот с видео

Блогерша поделилась и собственным опытом. Для арендованного жилья она подобрала на улице полочку, стоимость которой в магазине составляет 60 евро, и докупила к ней подержанное зеркало за 10 евро. По ее словам, со временем такое отношение к вещам стало для нее абсолютно привычным.

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают

«Раньше бы долго смеялась, если бы мне сказали, что когда-нибудь сама буду подбирать вещи у помойки. А сегодня для меня это совершенно нормально. Похоже, что мой менталитет постепенно приближается к немецкому», — отметила украинка.

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают

В Германии выбрасывают почти новые вещи, а другие их забирают

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка в Норвегии показала, сколько продуктов можно приобрести в супермаркете за сумму, эквивалентную средней почасовой зарплате.

Ранее мы писали, что украинка Лилия показала мужу-немцу традиционное застолье на Родине. Муж был поражен количеством блюд.

Также мы писали, что украинка Катя Станиславская, более трех лет живущая за полярным кругом, рассказала в TikTok, что в 2026 году беженцы в Норвегии получают 760 евро на взрослого, если жилье и электроэнергию оплачивает коммуна, и 400–450 евро на ребенка ежемесячно.

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