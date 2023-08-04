Подбитый российский корабль "Оленегорский горняк" сняли на фото со спутника

На снимках десантный корабль очень кренится на один борт.

Поврежденный десантный корабль "Оленегорский горняк" зафиксировали на спутниковые фото в порту Новороссийска после атаки дронами в ночь на 4 августа.

Соответствующие спутниковые снимки, сделанные компанией Planet, опубликовал в Сети аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси.

Так, на фото со спутника видно, что российский корабль "Оленегорский горняк" очень сильно кренится на один борт после атаки морскими дронами в Новороссийске Краснодарского края.

Судя по снимкам, подбитый десантный корабль россияне дотащили до Новороссийской бухты.

Эти спутниковые снимки соответствуют видео с судном, появившимся в Сети ранее. На этих видео зафиксировано, как россияне пытаются буксировать "Оленегорский горняк" в Новороссийск.

Спутниковый снимок поврежденного десантного корабля "Оленегорский горняк"/Фото: Planet

Спутниковый снимок поврежденного десантного корабля "Оленегорский горняк"/Фото: Planet

OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание, что на опубликованных спутниковых снимках корабля "Оленегорский горняк" видна утечка топлива из баков. Сам корабль смогли пришвартовать, однако крен на борту остается очень серьезным.

Спутниковый снимок корабля "Оленегорский горняк"/Фото: "Радио свобода"

Что известно об атаке дронами по Новороссийску

В ночь на 4 августа в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае РФ, прогремели взрывы. В Минобороны РФ обвинили ВСУ в атаке с помощью морских безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске. В ведомстве традиционно заверили в уничтожении этих катеров (морских дронов). Однако известно, что один дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Судно получило серьезную пробоину и пока не может выполнять боевые задания.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это уже смешно! В Новороссийске подбили десантный корабль | Гетьман"

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