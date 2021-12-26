Подделки из онлайн-магазина: в России выдавали китайские игрушки за собственные беспилотники

Проекты моделей беспилотников российской компани оказались игрушечными самолетиками.
В России воружейная компания "Кронштадт", называющая себя "лидером беспилотной индустрии" РФ, представила на выставке два проекта беспилотников. Но оказалось, что это не "высокие современные разработки", а игрушки китайского производства из онлайн-магазина AliExpress.
На это обратил внимание российских блогер Рустем Адагамов сообщил в Facebook.
"Два комплекса малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для оперативного визуального осмотра оказались недорогими китайскими игрушками, которые продаются на AliExpress", — говорится в сообщении.
По словам блогера, SMMщики российской компании сначала пытались дискутировать с комментаторами, обратившими внимание на обман.
Напомним, что в России официально создали стандарт массовых захоронений на случай войны.
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