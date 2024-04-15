Подделывала документы за сумасшедшие деньги: в Польше задержали дерзкую украинку

В польском Гданьске пограничники задержали 25-летнюю гражданку Украины, которая занималась подделкой документов. Следователи обнаружили более 2750 готовых документов, стоимость которых на черном рынке может достигать 14,5 млн. злотых.

Об этом сообщили в Штабе пограничной службы.

Как стало известно, в ходе следствия правоохранители установили, что с января этого года в одной из арендованных квартир в Гданьске массово подрабатывали документы в виде вида на жительство, польских и иностранных удостоверений, водительских прав, паспортов, виз, а также других документов, выдача которых относится к юрисдикции воевод, учреждения социального страхования, работодателей, врачей и страховых компаний.

Кроме того, пограничники обнаружили оборудование, необходимое для изготовления подобного рода документов в виде штампов консульств, провинциальных учреждений, экзаменаторов водительских прав, врачей и иностранной полиции.

Были также готовы пакеты документов, подготовленные для отправки находящимся по всему миру получателям.

В результате обыска изъяты следы высушенных растений, мелкую чешую и наличные деньги в сумме примерно 23 000 злотых. Проведенные мероприятия стали следствием задержания гражданина Ирака, которое произошло в начале февраля 2024 г. в аэропорту Гданьска. Мужчина пытался пересечь границу по поддельным румынским документам, таким как паспорт, идентификационная карточка и водительские права. В то же время, пограничный залог в Гданьске сотрудничал с таможней в Гдыне.

Отдельные документы на черном рынке стоят до нескольких тысяч евро в зависимости от их типа и степени подделки. По версии следствия набор мог стоить до 11 тысяч евро.

Подозреваемая в совершении преступления была доставлена в Гданьскую окружную прокуратуру Оливу, где ей предъявлены обвинения в подделке документов, за что ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что Украина и Польша ведут переговоры о том, чтобы системы ПВО Patriot прикрывали западные области.

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