"Поддеривать танки": российский депутат хочет "мобилизовать" бездомных собак на войну против Украины

Российский депутат из города Орел Виктор Макаров предлагает "мобилизовать" бездомных собак и отправить их на войну против Украины.

Об этом пишут российские пропагандисты из Орла.

По данным пропагандистов, во время заседания депутатов города Орел, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, депутат-коммунист Виктор Макаров предложил "мобилизовать" животных, немного их поучить и отправить в Украину "взрывать танки".

"Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков", — заявил российский депутат.

Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Российские пропагандисты добавляют, что Макаров ранее предлагал "отправить беспризорных собак в Китай".

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