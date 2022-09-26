Поддержал мобилизацию и говорил о будущем Европы: Лукашенко встретился с Путиным в России (видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

Об этом сообщают СМИ.

Во время встречи белорусский диктатор высказался о мобилизации в России.

"У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, в России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть сбежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми были бы? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не волновался, когда в 2020 году несколько тысяч уехали", – заявил он.

Лукашенко также заявил, что будущее Европы вместе с Беларусью и Россией.

"Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы у них можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения… Но унижения никто терпеть не будет. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас - мы открыты", — резюмировал самопровозглашенный президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко назвал Россию "партнером" Беларуси и выразил благодарность.

"Мы не раз говорили: жизнь разнообразна, мы нужны кому-то, нам кто-то нужен и мы нашли партнеров! Надо выразить благодарность за понимание. Непростой период! Люди понимают", – добавил он.

Напомним, Лукашенко рассказал, почему остается в должности президента, хотя "уже надоело".

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