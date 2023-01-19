Поддержал войну РФ против Украины: в Казахстане партия исключила депутата парламента

После этого инцидента лидер партии "Ак Жол" подчеркнул, что политсила уважает независимость и территориальную целостность дружественных государств.

В Казахстане исключили из рядов партии "Ак жол" члена мажилиса парламента страны Азамата Абильдаева, поддерживающего Россию и ее войну против Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе партии 19 января.

Политическая сила также уже обратилась в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева.

Сам Абильдаев в комментарии "Радио Азаттик" рассказал, что соглашается с решением о своем исключении из партии и не хочет своим словом "подставлять партию" перед выборами.

"Нам нужно понять одно: говоря "национал-патриоты", твердя "национал", чтобы не стать как Украина", – добавил депутат.

Отметим, что Абильдаев в недавнем интервью заявил, что поддерживает Россию, развязавшую войну против Украины. Ему также привидились "нацисты" в Киеве.

В тот же день партия "Ак жол" объявила о созыве пленума нацсовета после высказываний депутата о войне в Украине. В объявлении отмечалось, что заявления Абильдаева противоречат позиции партии и нарушают партийную, депутатскую этику. Лидер политсилы подчеркнул, что она уважает независимость и территориальную целостность как самого Казахстана, так и дружественных государств.

Заметим, что Казахстан – следующая страна, которую захочет захватить Россия. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, издание The Washington Post писало осенью, что влияние президента России Владимира Путина на региональных союзников падает из-за провалов в войне. Наиболее заметны изменения в Казахстане, который укрепил связи с Китаем, Турцией и Европой и стал перевалочным пунктом для бегущих от мобилизации россиян.

Грузия "кинула" Украину, Армения и Казахстан пошли против Путина! | Игорь Попов

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