Поддержала аннексию Крыма и вторжение на Донбасс: на этих выборах Францию может возглавить поклонница Путина

Поддержала аннексию Крыма и вторжение на Донбасс: на этих выборах Францию может возглавить поклонница Путина

После начала полномасштабного вторжения России – Марин Ле Пен быстро подстроилась под обстоятельства и заявила, что Путин уже не тот, каким был 5 лет назад.

Крошечный городок на реке Луар – Шатоден известен готическим замком… и тем, что его население – идеальный барометр на выборах Франции. С официальными результатами предыдущих президентских выборов по всей стране результаты местного волеизъявления разбегаются менее чем на процент. «Боюсь, что 10 или 24 апреля могут быть последним гвоздем в гроб нашей республики», — заявляет мэр Шатодена Фабин Вердье.

Об этом говорится в ТСН.

Вроде бы и не прошло 5 лет. В 2017, во втором туре президентских выборов сошлись Эммануэль Макрон, который на них победил, и Марин Ле Пен. Которая сейчас снова занимает уверенное второе место в рейтингах. А в одном из последних – ей даже предрекают победу во втором туре с минимальным отрывом.

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«Эти 5 лет сменили нас всех. Никто не ожидал ни пандемии, ни войны в Европе. Мы вводим более жесткие санкции. Наша поддержка украинского народа и украинской армии растет», — говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Он действительно и не подозревал, что будет говорить это 5 лет назад. До того как создать собственную партию Вперед в 2016 году Макрон был министром экономики. В свою первую предвыборную кампанию об Украине он не упоминал. И хотя открыто ни разу не поддерживал Путина — еще в январе 2016 года был в Москве, выражал осторожную надежду, что вскоре санкции с России могут снять. Правда, только при условии выполнения Минских соглашений. Украиной он серьезно проникся только зимой. Попытался стать европейским миротворцем. Часами говорил с Путиным. Удивился в Москву. Не помогло. Россия напала на Украину, французов – начал раздражать рост цен.

«Конечно я убеждена, что не просто выйду во второй тур – я думаю, я могу победить на выборах. Но решать это французам», – говорит кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Главная соперница Макрона Марин Ле Пен откровенно поддержали аннексию Крыма в 2014, как и вторжение оккупантов на Донбасс. Это очень просто объяснить: в то время дома ее партии, Народному фронту, французские банки отказывались выдавать кредиты из-за откровенно раситских и антисемитских высказываний. А вот российские банки, и среди них небольшой "Первый чешско-российский банк", прямо связанный с Кремлем — выдали Мари Ле Пен кредитов на общую сумму на 11 миллионов евро. Неудивительно, что перед выборами 2017 она обещала наладить близкие отношения с Россией в случае своей победы, называла санкции непродуктивными и ездила приветствовать Путина.

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Как всегда Путин говорил одно, делал обратное, но помощь Кремля положению Ле Пен не помогла. Тогда французы массово высказались против: и хотя в первом туре Макрон и Ле Пен шли рядом – во втором Макрон набрал более 66 процентов. Ле Пен не взяла и тридцать четыре.

«Мы переживаем трагедию в Европе. Геополитическую и человеческую. К сожалению, депутаты из партии Марин Ле Пен не голосовали за санкции против России, что демонстрирует амбивалентность определенных людей внутри нашей страны, несмотря на войну», — отмечает Макрон.

После начала полномасштабного вторжения России – Марин Ле Пен быстро подстроилась под обстоятельства и заявила, что Путин уже не тот, каким был 5 лет назад. Она даже приветствовала во Франции украинских беженцев – хотя до этого резко высказывалась против мигрантов. В то же время, Ле Пен осуждает поставки оружия в Украину, уже после освобождения Бучи заявила, что не все так однозначно.

«Мы здесь в ситуации, когда обе стороны осуждают друг друга. Нужно международное следствие под эгидой ООН и, возможно, международного уголовного суда», — утверждает Ле Пен.

«Процентов 30% человек попросту не пойдет голосовать в воскресенье. А по всей Франции – это 14 миллионов. Кто до сих пор не определился, кто слишком разочарован всеми кандидатами», — объясняет мэр Шатодена.

Вслед за мэром городка Шатоден, который судит по своим горожанам — большинство французских обозревателей называют главным врагом Макрона не Ле Пен, или еще праворадикальнее ее Эрика Земмура — а именно партию умеренных сограждан, которые своим безразличием к этим выборам рискуют — погубить будущее не только Франции, но и всего Евросоюза.

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