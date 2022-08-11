Поддержали санкции против страны-агрессора: Россия отказала Швейцарии в праве представлять интересы Украины

В России правительство страны-агрессора отказало Швейцарии в праве представлять на территории РФ интересы Украины. Причина отказа – поддержка швейцарией санкций против России.

Об этом со ссылкой на директора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, пишет пропагандистское издание "ТАСС".

"Мы максимально ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, потеряла статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", — сказал Нечаев.

Главной причиной отказа стало то, что Швейцария поддержала введение санкций против России, проявляющей агрессию в Украине.

Напомним, что аэродром в Крыму после взрывов зафиксировали на свежих спутниковых фото.

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